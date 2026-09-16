После падения с высоты рабочего в порту Усть-Луга возбудили дело

Уголовное дело возбуждено после падения с высоты рабочего в порту Усть-Луга После падения с высоты рабочего в порту Усть-Луга возбудили дело

Москва16 сен Вести.В Кингисеппском районе возбуждено уголовное дело после травмирования рабочего в порту Усть-Луга, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Ленинградской области.

Уточняется, что мужчина упал с высоты 12 сентября 2026 года и получил тяжкий вред здоровью. Произошедшее квалифицировали по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

По данным следствия, … на территории производственного комплекса в Морском порту Усть-Луга в Кингисеппском районе при проведении работ по демонтажу кабеля на высоте произошло падение 33-летнего электромонтажника сказано в публикации

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при проведении работ.