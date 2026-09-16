Москва16 сенВести.В Кингисеппском районе возбуждено уголовное дело после травмирования рабочего в порту Усть-Луга, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Ленинградской области.
Уточняется, что мужчина упал с высоты 12 сентября 2026 года и получил тяжкий вред здоровью. Произошедшее квалифицировали по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.
По данным следствия, … на территории производственного комплекса в Морском порту Усть-Луга в Кингисеппском районе при проведении работ по демонтажу кабеля на высоте произошло падение 33-летнего электромонтажникасказано в публикации
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при проведении работ.