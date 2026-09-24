В Калуге будут судить директора организации за гибель крановщика

В Калуге директора организации обвиняют в гибели рабочего В Калуге будут судить директора организации за гибель крановщика

Москва24 сен Вести.В Калуге прокуратура направила в суд уголовное дело по факту гибели мужчины на строительной площадке. Подробности региональное ведомство сообщает в MAX.

37-летний мужчина обвиняется по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. По материалам следствия, директор организации, предоставляющей услуги грузоподъемных машин, распорядился провести монтаж башенного крана с нарушением требований промышленной безопасности. Затем он дал крановщику заведомо незаконное распоряжение на его эксплуатацию.

В декабре 2024 года башенный кран, управляемый крановщиком, обрушился из-за имеющихся дефектов. От полученных телесных повреждений работник скончался на месте говорится в сообщении

Уголовное дело будет рассмотрено в Калужском районном суде. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.