Глава фирмы вывез в лес тело рабочего, погибшего на стройке в Петербурге СК предъявил обвинение главе фирмы, скрывшему гибель рабочего в Петербурге

Москва31 июл Вести.Руководителю фирмы, скрывшему гибель рабочего на стройке в Санкт-Петербурге, предъявлено обвинение, сообщает ГСУ СКР по городу.

Фигуранту инкриминируется нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В рамках расследования обвинение предъявлено генеральному директору организации по ч. 2 ст. 216 УК РФ… В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения задержанному говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Тело мужчины с явными признаками насильственной смерти нашли 28 июля, во вторник, в лесополосе возле реки Сестра в Курортном районе. На него наткнулся прохожий и тут же вызвал правоохранителей.

В ходе разбирательств следователи вышли на строительный объект, где работал погибший. Предполагается, что именно там произошла трагедия – во время выполнения работ мужчина упал с высоты пятого этажа и получил смертельные травмы, а глава компании решил скрыть случившееся и вывез тело на машине в лес.