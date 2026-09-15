Москва15 сенВести.Главного инженера предприятия в городе Узловая осудили после обрушения крыши в цехе и гибели людей. Об этом сообщает управление СК России по Тульской области в MAX.
Суд признал 57-летнего мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года и 6 месяцевговорится в сообщении
Трагедия произошла 4 марта 2026 года. Крыша цеха по производству металлоконструкций на улице Заводской рухнула под тяжестью льда и снега, в результате чего погибли двое рабочих подрядной организации.