Руководитель предприятия в Узловой осудили после обрушения крыши и гибели людей

Осужден сотрудник организации в Узловой, где при обрушении крыши погибли люди Руководитель предприятия в Узловой осудили после обрушения крыши и гибели людей

Москва15 сен Вести.Главного инженера предприятия в городе Узловая осудили после обрушения крыши в цехе и гибели людей. Об этом сообщает управление СК России по Тульской области в MAX.

Суд признал 57-летнего мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев говорится в сообщении

Трагедия произошла 4 марта 2026 года. Крыша цеха по производству металлоконструкций на улице Заводской рухнула под тяжестью льда и снега, в результате чего погибли двое рабочих подрядной организации.