Москва21 нояВести.В Калуге при проведении кровельных работе с высоты упали двое рабочих. Один из них скончался от полученных травм, сообщает региональная прокуратура.
В мкр. Правый берег г. Калуги при осуществлении кровельных работ двое рабочих сорвались с высоты 9 метров и получили телесные повреждения. От полученных травм 28-летний мужчина погиб на месте, 22-летний потерпевший доставлен в медицинское учреждениеговорится в сообщении
Городская прокуратура координирует работу правоохранительных органов на месте гибели человека.