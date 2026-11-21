В Калуге двое рабочих упали с крыши дома, один погиб

Один рабочий погиб, еще один пострадал, сорвавшись с крыши в Калуге В Калуге двое рабочих упали с крыши дома, один погиб

Москва21 ноя Вести.В Калуге при проведении кровельных работе с высоты упали двое рабочих. Один из них скончался от полученных травм, сообщает региональная прокуратура.

В мкр. Правый берег г. Калуги при осуществлении кровельных работ двое рабочих сорвались с высоты 9 метров и получили телесные повреждения. От полученных травм 28-летний мужчина погиб на месте, 22-летний потерпевший доставлен в медицинское учреждение говорится в сообщении

Городская прокуратура координирует работу правоохранительных органов на месте гибели человека.