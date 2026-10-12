Москва12 октВести.На стройплощадке в Москве погиб рабочий, установление всех обстоятельств ЧП контролирует Савеловская межрайонная прокуратура, сообщает столичный надзорный орган в мессенджере MAX.
На строительном объекте на Ленинградском проспекте с башенного крана упал рабочий частной подрядной организации. Мужчина 1987 г.р. погиб на местеотмечается в публикации
Начата процессуальная проверка. На месте работу правоохранительных органов координирует первый заместитель межрайонного прокурора Андрей Возняк.