В Ингушетии рабочий погиб на стройплощадке, упав с трапа подъемного крана

В Ингушетии мужчина упал с подъемного крана на стройке, проводится проверка В Ингушетии рабочий погиб на стройплощадке, упав с трапа подъемного крана

Москва20 ноя Вести.В Магасе на стройплощадке рабочий упал с трапа подъемного края. В связи с инцидентом Следственный комитет РФ по Республике Ингушетия организовал доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

На территории строительного объекта в городе Магасе 38-летний мужчина, упал с трапа грузоподъемного крана. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия говорится в сообщении

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Назначены судебные экспертизы, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего.