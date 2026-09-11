В Дагестане мужчина упал со скалы на горе Шалбуздаг

МЧС: в Дагестане мужчина упал на горе Шалбуздаг со скалы В Дагестане мужчина упал со скалы на горе Шалбуздаг

Москва11 сен Вести.В Докузпаринском районе Республики Дагестан на горе Шалбуздаг со скалы упал мужчина. Об этом проинформировало МЧС по региону в MAX.

Сообщении о происшествии поступило по системе 112. По словам очевидца, мужчина был в бессознательном состоянии, состояние критическое.

На место направлены спасатели Курушского ПСС в количестве 4 человек и 1 ед. техники и спасатели Ахтынского ПСП (со стороны села Мискинджа) в составе 5 чел. и 1 ед. техники говорится в сообщении

Из-за труднопроходимой местности спасатели вынуждены следовать к месту происшествия пешим ходом. Обстоятельства уточняется.