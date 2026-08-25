В Дагестане спасатели МЧС ищут юношу, утонувшего в Ирганайском водохранилище

В Дагестане ищут юношу, утонувшего в Ирганайском водохранилище В Дагестане спасатели МЧС ищут юношу, утонувшего в Ирганайском водохранилище

Москва25 авг Вести.В Дагестане спасатели МЧС ищут юношу, утонувшего в Ирганайском водохранилище при катании на сап-бордах. Об этом сообщило региональное МЧС России.

Предварительно, группа молодых людей вышла на сап-бордах на противоположный берег водохранилища, когда один из ребят, не справившись с управлением, ушел под воду.

[В поисках] задействованы спасатели Унцукульского ПСП в составе 2 человек и 1 ед. техники, водолазы и спасатели Махачкалинской базовой поисково-спасательной службы - 4 чел., а также спасатели ДПСО. Поиски осложняются спецификой глубины водохранилища, а также состоянием дна и ограниченной видимостью – говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

На месте работают сотрудники полиции и бригада скорой помощи.