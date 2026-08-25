Москва25 авгВести.Организована процессуальная проверка по факту смерти 20-летнего юноши в Ирганайском водохранилище при катании на сап-борде. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Республике Дагестан.
Трагедия произошла 25 августа в зоне Ирганайского водохранилища, расположенного на окраине поселка Шамилькала.
Проводится процессуальная проверка по факту гибели местного жителяговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии.