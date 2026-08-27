Турист из Омска заблудился в горах Дагестана В Дагестане спасли заблудившегося в горах туриста из Омска

Москва27 авг Вести.В Дагестане спасатели нашли туриста, отставшего от своей группы во время восхождения на вершину горы Базардюзю в Докузпаринском районе. Об этом сообщили в МЧС республики.

Отмечается, что поиски мужчины осложнялись труднопроходимой местностью и густым туманом.

По системе 112 поступило сообщение о том, что при восхождении на вершину горы Базардюзю (4466 м) оторвался от группы и потерялся турист... Как выяснилось, мужчина 1993 г.р, житель г. Омск вышел на маршрут восхождения один и не рассчитав продолжительность маршрута на световой день, а также погодные условия, заблудился говорится в сообщении

Туриста обнаружили и сопроводили до выхода с маршрута, а затем передали медикам в селе Куруш.