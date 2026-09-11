Москва11 сенВести.В Гергебильском районе Республики Дагестан ведутся поиски местного жителя, который упал в реку Каракойсу. Подробности сообщает региональное МЧС в MAX.
К поисково-спасательным работам привлечены 4 спасателя Унцукульского ПСП, используется 1 единица техники.
Поиски проходят в сложных условиях: крутая скалистая местность, сильное течение, ширина реки 50-100 муточняется в сообщении
Также к поискам присоединились порядка 50-60 добровольцев из местных жителей.
Подробности случившегося уточняются.