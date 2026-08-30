В Дагестане до утра приостановили поиски пропавшего на водохранилище юноши В Дагестане четвертые сутки ищут утонувшего сапбордиста

Москва30 авг Вести.В Дагестане четвертые сутки продолжаются поиски утонувшего в Унцукульском районе юноши. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

Обследовано около 1700 кв. метров дна водохранилища с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата и около 1250 кв. метров – с использованием эхолота говорится в сообщении

Отмечается, что поисковые работы приостановлены в связи с наступлением темного времени суток, они продолжатся утром 31 августа.

По данным ведомства, 25 августа группа молодых людей вышла на сапбордах на Ирганайское водохранилище. Один из юношей не справился с управлением и утонул.