Водитель пострадал после падения его авто с обрыва в Дагестане

Легковой автомобиль сорвался с обрыва в Дагестане Водитель пострадал после падения его авто с обрыва в Дагестане

Москва18 авг Вести.Легковой автомобиль сорвался в обрыв в районе Салатавских гор в Республике Дагестан, пострадал водитель, сообщила пресс-служба республиканского главного управления МЧС России в мессенджере МАХ.

Информация об инциденте поступила в 17.45 понедельника, 17 августа.

К месту происшествия незамедлительно выдвинулся местный спасательный гарнизон. До прибытия спасательных подразделений очевидцы смогли поднять пострадавшего из обрыва на дорогу, после чего передали его медикам написали в ведомстве

Там также уточнили, что в автомобиле находился один человек – мужчина 1978 года рождения госпитализирован в Центральную городскую больницу Буйнакска с множественными переломами.