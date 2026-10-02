При падении башенного крана в Бийске пострадал машинист

В Бийске при падении башенного крана из кабины выпрыгнул машинист, он пострадал При падении башенного крана в Бийске пострадал машинист

Москва2 окт Вести.В Бийске при падении башенного крана из кабины выпрыгнул 47‑летний машинист. Мужчина получил травмы.

Как рассказали в пресс-службе местной скорой помощи, на место происшествия выезжала реанимационная бригада, однако медикам мешало работать руководство фирмы. В результате врачи были вынуждены вызвать на стройплощадку наряд Росгвардии.

Пострадавший мужчина в тяжeлом состоянии, с многочисленными травмами, доставлен в медицинское учреждение сказано в сообщении в MAX

В публикации уточняется, что в адрес фельдшеров были высказаны угрозы физической расправы. По факту случившегося врачи написали заявление в полицию.