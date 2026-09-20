На стройке в Саратове погиб рабочий, прокуратура начала проверку

В Саратове рабочего придавило бункером, сорвавшимся со стрелы автокрана На стройке в Саратове погиб рабочий, прокуратура начала проверку

Москва20 сен Вести.Прокуратура Кировского района Саратова организовала проверку по факту гибели рабочего на строительной площадке на Университетской улице, сообщает надзорный орган Саратовской области в мессенджере MAX.

По предварительным данным, днем 20 сентября на стройплощадке со стрелы автокрана сорвался бункер для бетонной смеси. Находившийся под ним рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований трудового законодательства, в том числе соблюдению правил охраны труда. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования отмечается в публикации

Правоохранительные органы возбудили по данному факту уголовное дело.