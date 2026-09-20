Москва20 сенВести.Прокуратура Кировского района Саратова организовала проверку по факту гибели рабочего на строительной площадке на Университетской улице, сообщает надзорный орган Саратовской области в мессенджере MAX.
По предварительным данным, днем 20 сентября на стройплощадке со стрелы автокрана сорвался бункер для бетонной смеси. Находившийся под ним рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью.
В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований трудового законодательства, в том числе соблюдению правил охраны труда. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагированияотмечается в публикации
Правоохранительные органы возбудили по данному факту уголовное дело.