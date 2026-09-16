Москва16 сенВести.В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего во время сельскохозяйственных работ, сообщает республиканское СУ СК.
ЧП произошло 14 сентября в поле у села Рунга Буинского района, когда 22-летний тракторист, работник крестьянско-фермерского хозяйства, обнаружил неисправность оборудования.
Во время прессовки сена <он> попытался самостоятельно устранить неисправность оборудования, однако был затянут в пресс-подборщикговорится в публикации
В результате полученных травм мужчина скончался на месте.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.