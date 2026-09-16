После смерти рабочего в пресс-подборщике сена в Татарстане возбудили дело

Рабочего затянуло в пресс-подборщик сена в Татарстане После смерти рабочего в пресс-подборщике сена в Татарстане возбудили дело

Москва16 сен Вести.В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего во время сельскохозяйственных работ, сообщает республиканское СУ СК.

ЧП произошло 14 сентября в поле у села Рунга Буинского района, когда 22-летний тракторист, работник крестьянско-фермерского хозяйства, обнаружил неисправность оборудования.

Во время прессовки сена <он> попытался самостоятельно устранить неисправность оборудования, однако был затянут в пресс-подборщик говорится в публикации

В результате полученных травм мужчина скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.