Житель Курской области упал с крыши, когда тушил возникший при атаке БПЛА пожар Мирный житель Курской области пострадал при атаке БПЛА, упав с крыши

Москва6 авг Вести.В Курской области мужчина упал с крыши и получил травмы в результате атак БПЛА ВСУ. Об этом сообщает губернатор региона Александр Хинштейн в MAX.

По его словам, сначала в деревне Викторовка Рыльского района из-за атаки беспилотника возник пожар. Местный житель, 42-летний мужчина, полез тушить его на крышу.

Во время повторного удара он сорвался с крыши и получил ушибы шейного и грудного отделов позвоночника, а также грудной клетки пишет Хинштейн

Бригада скорой помощи отвезла его в Курскую областную больницу.