При атаке БПЛА на заправку в Льгове пострадал сотрудник МЧС

Сотрудник МЧС пострадал при атаке БПЛА в Курской области При атаке БПЛА на заправку в Льгове пострадал сотрудник МЧС

Москва5 мая Вести.В Льгове Курской области сотрудник МЧС РФ получил ранения во время атаки беспилотника, сообщает МЧС России в своем канале в MAX.

БПЛА атаковал заправочную станцию, а когда на место пожара прибыли сотрудники ведомства, была совершена еще одна атака.

Во время работы была совершена повторная атака, в результате которой ранение получил сотрудник МЧС России говорится в сообщении

Пострадавший был доставлен в медучреждение, где ему оказали необходимую помощь.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что всего во время атаки на заправку ранения получили два человека.