Москва5 маяВести.В Льгове Курской области сотрудник МЧС РФ получил ранения во время атаки беспилотника, сообщает МЧС России в своем канале в MAX.
БПЛА атаковал заправочную станцию, а когда на место пожара прибыли сотрудники ведомства, была совершена еще одна атака.
Во время работы была совершена повторная атака, в результате которой ранение получил сотрудник МЧС Россииговорится в сообщении
Пострадавший был доставлен в медучреждение, где ему оказали необходимую помощь.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что всего во время атаки на заправку ранения получили два человека.