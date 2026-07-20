Четверо железнодорожников ранены при ударе БПЛА во Льгове

При ударе БПЛА около вокзала во Льгове ранены четверо железнодорожников Четверо железнодорожников ранены при ударе БПЛА во Льгове

Москва20 июл Вести.Четыре человека пострадали в результате удара по Льгову в Курской области, сообщил в MAX губернатор Александр Хинштейн.

Беспилотные летательные аппараты атаковали район железнодорожной станции.

Вокзал для перевозок временно закрыт из-за режима КТО, пассажиров в этот момент там не было уточнил глава региона

Пострадали четверо мужчин – работники железной дороги. Один из них получил осколочные ранения и был госпитализирован. У остальных железнодорожников диагностировали незначительные травмы.

Кроме того, повреждения получил автомобиль администрации муниципалитета. Машина подъехала к станции в момент атаки. В транспортном средстве никто не пострадал.