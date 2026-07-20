Москва20 июлВести.Четыре человека пострадали в результате удара по Льгову в Курской области, сообщил в MAX губернатор Александр Хинштейн.
Беспилотные летательные аппараты атаковали район железнодорожной станции.
Вокзал для перевозок временно закрыт из-за режима КТО, пассажиров в этот момент там не былоуточнил глава региона
Пострадали четверо мужчин – работники железной дороги. Один из них получил осколочные ранения и был госпитализирован. У остальных железнодорожников диагностировали незначительные травмы.
Кроме того, повреждения получил автомобиль администрации муниципалитета. Машина подъехала к станции в момент атаки. В транспортном средстве никто не пострадал.