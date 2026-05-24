Вагон с топливом загорелся после удара ВСУ по железной дороге в Курской области

ВСУ атаковали железнодорожные пути в Курской области, горит вагон с топливом Вагон с топливом загорелся после удара ВСУ по железной дороге в Курской области

Москва24 мая Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по железнодорожным путям в Курской области, в результате чего загорелся вагон с топливом. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Противник атаковал Льговский район с применением беспилотника 24 мая, в воскресенье.

Вражеский БПЛА атаковал железнодорожные пути во Льговском районе, произошло возгорание вагона с топливом. Площадь возгорания устанавливается написал глава региона в мессенджере MAX

По его словам, обошлось без жертв. В целях безопасности из ближайшего населенного пункта эвакуируют 76 человек.