Москва24 маяВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по железнодорожным путям в Курской области, в результате чего загорелся вагон с топливом. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Противник атаковал Льговский район с применением беспилотника 24 мая, в воскресенье.
Вражеский БПЛА атаковал железнодорожные пути во Льговском районе, произошло возгорание вагона с топливом. Площадь возгорания устанавливаетсянаписал глава региона в мессенджере MAX
По его словам, обошлось без жертв. В целях безопасности из ближайшего населенного пункта эвакуируют 76 человек.