Хинштейн: в Курской области за прошедшие сутки сбито 119 вражеских беспилотников

В Курской области сбито 119 украинских беспилотников за сутки Хинштейн: в Курской области за прошедшие сутки сбито 119 вражеских беспилотников

Москва9 мая Вести.Территория Курской области за минувшие 24 часа подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Сбито 119 единиц техники, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Таковы данные зафиксированы в промежутке с 9 утра 8 мая по 9 утра 9 мая.

Всего сбито 119 вражеских беспилотников различного типа, 138 раз враг применил артиллерию по отселенным районам написал глава области в MAX

Кроме того, также зафиксировано 18 случаев атаки БПЛА с применением взрывных устройств.

Атаки привели к повреждению остекления в уже нефункционирующей ветеринарной лаборатории. Нанесен ущерб фасаду ПВЗ, зданию фермы, а также кровле и остеклению дома. Сгорела кабина автомобиля "Камаз".