Москва9 маяВести.Территория Курской области за минувшие 24 часа подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Сбито 119 единиц техники, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Таковы данные зафиксированы в промежутке с 9 утра 8 мая по 9 утра 9 мая.
Всего сбито 119 вражеских беспилотников различного типа, 138 раз враг применил артиллерию по отселенным районамнаписал глава области в MAX
Кроме того, также зафиксировано 18 случаев атаки БПЛА с применением взрывных устройств.
Атаки привели к повреждению остекления в уже нефункционирующей ветеринарной лаборатории. Нанесен ущерб фасаду ПВЗ, зданию фермы, а также кровле и остеклению дома. Сгорела кабина автомобиля "Камаз".