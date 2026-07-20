Хинштейн: при ударе по Льгову пострадали пять железнодорожников

Количество пострадавших при ударе по Льгову увеличилось до пяти Хинштейн: при ударе по Льгову пострадали пять железнодорожников

Москва20 июл Вести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн привел уточненные данные о количестве пострадавших в результате удара украинских беспилотников по Льгову.

По данным главы региона, при атаке пострадали пять железнодорожников, а не четыре, как сообщалось ранее.

Ранен еще один сотрудник. К счастью, обошлось без серьезных травм, госпитализация не требуется написал Александр Хинштейн в MAX

У всех пострадавших незначительные травмы головы и осколочные ранения, одному из железнодорожников потребовалась госпитализация.