Москва20 июлВести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн привел уточненные данные о количестве пострадавших в результате удара украинских беспилотников по Льгову.
По данным главы региона, при атаке пострадали пять железнодорожников, а не четыре, как сообщалось ранее.
Ранен еще один сотрудник. К счастью, обошлось без серьезных травм, госпитализация не требуетсянаписал Александр Хинштейн в MAX
У всех пострадавших незначительные травмы головы и осколочные ранения, одному из железнодорожников потребовалась госпитализация.