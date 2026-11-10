Москва10 нояВести.В Магаданской области проводится процессуальная проверка по факту гибели 47-летнего водителя автокрана, сообщает региональное СУ СК в MAX.
Работник подрядной организации одной из золоторудных компаний региона скончался 8 ноября во время шиномонтажа.
Водитель автомобиля "Камаз" (автокран) … осуществлял шиномонтаж колеса, в ходе которого произошел его разрыв, в результате чего работник погиб на местеговорится в публикации
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Доследственная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". По ее результатам будет принято процессуальное решение.