Водитель автокрана погиб в Магаданской области во время шиномонтажа

Водитель автокрана погиб из-за разрыва колеса в Магаданской области Водитель автокрана погиб в Магаданской области во время шиномонтажа

Москва10 ноя Вести.В Магаданской области проводится процессуальная проверка по факту гибели 47-летнего водителя автокрана, сообщает региональное СУ СК в MAX.

Работник подрядной организации одной из золоторудных компаний региона скончался 8 ноября во время шиномонтажа.

Водитель автомобиля "Камаз" (автокран) … осуществлял шиномонтаж колеса, в ходе которого произошел его разрыв, в результате чего работник погиб на месте говорится в публикации

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Доследственная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". По ее результатам будет принято процессуальное решение.