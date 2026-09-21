Работник погиб на производстве в Псковской области, организована проверка

Работник погиб на производстве в Псковской области Работник погиб на производстве в Псковской области, организована проверка

Москва21 сен Вести.В Псковской области в одном из помещений растворо-бетонного узла предприятия, занимающегося добычей осадочных горных пород, обнаружено тело 62-летнего машиниста, по факту гибели работника организована проверка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Предварительно, во время промывки аппаратуры мужчина зашел за ограждение безопасности передвижной бетоносмесительной установки, где его зажало между ее металлическими элементами.

Проведен осмотр места происшествия, изъята техническая документация, назначены необходимые судебные экспертизы, опрашиваются лица, обладающие значимой информацией, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По результатам процессуальной проверки будет принято соответствующее решение.