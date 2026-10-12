При строительстве трассы в Пермском крае завалило 3 рабочих, 1 человек погиб

Прокуратура начала проверку после гибели рабочего под завалом в Пермском крае При строительстве трассы в Пермском крае завалило 3 рабочих, 1 человек погиб

Москва12 окт Вести.Сотрудники прокуратуры города Березники начали проведение проверки обстоятельств ЧП в ходе строительства автомобильной дороги, сообщили в прокуратуре Пермского края.

Инцидент произошел накануне, 11 октября, неподалеку от деревни Чупино.

По предварительным данным, 11 октября 2026 года в результате обрушения грунта в котловане под завалами оказались трое рабочих говорится в заявлении ведомства, опубликованном в MAX

Известно, что один из рабочих погиб.

В прокуратуре уточнили, что среди прочего будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве земляных работ.