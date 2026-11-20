В Приморье при сходе крана погиб рабочий, еще один травмирован

В Приморье СК устанавливает обстоятельства травмирования двух рабочих В Приморье при сходе крана погиб рабочий, еще один травмирован

Москва20 ноя Вести.Приморский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК РФ проводит доследственную проверку по статье УК о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, 20 ноября на перегоне между станциями Суханова – Косогорный Дальневосточной железной дороги при укладке рельсошпальной решетки произошел сход укладочного крана.

Машина столкнулась с механизированной моторной платформой, в результате чего машинист железно-строительной машины получил травмы, несовместимые с жизнью, второй машинист госпитализирован в медицинское учреждение говорится в сообщении ведомства в MAX

Проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.