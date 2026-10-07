Москва7 октВести.Следственный комитет (СК) России организовал проверку после обрушения на руднике "Восточный" в Приморском крае, в результате чего был травмирован один из работников горнодобывающего предприятия. Об этом сообщила пресс-служба приморского управления ведомства.
По предварительным данным, при производстве горнодобывающих работ произошло обрушение части горной породы. В результате инцидента телесные повреждения получил 21-летний сотрудник предприятияуточняется в канале приморского СК в мессенджере MAX
Доследственная проверка проводится по ч. 1 ст. 217 УК РФ о нарушении правил промышленной безопасности на опасных объектах. Устанавливаются все обстоятельства ЧП.
Ранее в Минздраве Приморья уточнили, что пострадавший работник получил ушибы, его состояние не вызывает опасений медиков.