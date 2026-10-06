МЧС: пострадавшего при обрушении на руднике в Приморье подняли на поверхность

Пострадавшего на руднике в Приморье подняли на поверхность и передали медикам МЧС: пострадавшего при обрушении на руднике в Приморье подняли на поверхность

Москва6 окт Вести.Пострадавшего при обрушении горной породы на руднике "Восточный" в Приморском крае подняли на поверхность и передали медикам. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

ЧП произошло вечером 6 октября, во вторник, в поселке городского типа Восток. В это время в шахте находились 22 человека.

Прибывшие на место сотрудники чрезвычайного ведомства подняли на поверхность пострадавшего горнорабочего и передали его медикам скорой помощи. Всего в результате происшествия пострадал один человек, погибших нет говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Проверку по факту случившегося организовала региональная прокуратура, разбирательства будут проводиться, в том числе, в части соблюдения требований безопасности при производстве работ.