На шахте в Туве при вывале горной массы пострадал машинист В Туве на Межегейском месторождении обрушилась порода, травмирован рабочий

Москва12 ноя Вести.На шахте Межегейского месторождения в Республике Тыва при вывале горной массы пострадал человек. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по республике на платформе MAX.

По предварительным данным, травмы получил 34-летний машинист горно-выемочных машин. Мужчину 1992 года рождения доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Сообщение о происшествии на территории ООО "Угольная компания "Межегейуголь" поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Республике Тыва в 22.18 12 ноября… В результате инцидента пострадал машинист горно-выемочных машин говорится в публикации

На место сразу направили отделение Военизированной горноспасательной части в составе пяти человек и медицинскую бригаду экстренного реагирования из двух человек.

Предварительно установлено, что в аварийном участке в момент ЧП находились восемь человек, в том числе пострадавший. Остальные участки шахты работают в штатном режиме, приостановлена работа только на этом участке.

Начальник ГУ МЧС России по Республике Тыва генерал-майор внутренней службы Алексей Артемов взял ситуацию с вывалом горной массы под личный контроль.