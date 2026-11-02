МЧС: травмировано 11 человек при пожаре на Межегейском месторождении в Туве

В результате пожара на угольном месторождении в Туве пострадали 11 человек МЧС: травмировано 11 человек при пожаре на Межегейском месторождении в Туве

Москва2 ноя Вести.В Тандинском районе Тувы ликвидирован пожар на Межегейском месторождении, пострадали 11 человек, четверо госпитализированы, сообщается в MAX-канале МЧС республики.

По данным ведомства, пожар произошел ночью в 4,7 км от села Кочетово. На момент прибытия первых подразделений горело одноэтажное здание на площади 250 квадратных метров. К тушению пламени привлекались 59 человек и 19 единиц спецтехники.

Травмированы 11 человек, 4 госпитализированы. Из административно-бытового здания самостоятельно эвакуировался 181 человек говорится в сообщении

Предварительная причина пожара: аварийный режим работы электросетей из-за замыкания.