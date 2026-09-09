В Курганской области за сутки потушили 13 пожаров

13 пожаров ликвидировано за минувшие сутки в Курганской области В Курганской области за сутки потушили 13 пожаров

Москва9 сен Вести.На территории Курганской области за минувшие сутки ликвидировано 13 пожаров: 8 ландшафтных пожаров и 3 возгорания мусора. Статистику приводит ГУ МЧС по региону в MAX.

В деревне Подкорытова Далматовского округа огонь повредил заготовительный цех. Возгорание на площади 180 "квадратов" ликвидировали 7 огнеборцев и 4 единицы техники МЧС РФ. По предварительной причине, произошла авария в работе электрооборудования и сетей.

В поселке Юргамыш Юргамышского округа произошло возгорание автомобиля. К тушению пламени на 6 "квадратах" привлекались 5 специалистов, использовалась 1 единица техники чрезвычайного ведомства. По предварительной причине, в автомашине оказалось неисправным газовое оборудование.