В Челябинской области населенные пункты не пострадали из-за лесного пожара

Лесной пожар на юге Челябинской области локализован В Челябинской области населенные пункты не пострадали из-за лесного пожара

Москва8 сен Вести.Населенные пункты Карталинского муниципального округа в Челябинской области не пострадали от природного пожара. Об этом передает ТАСС со ссылкой на первого заместителя начальника Главного управления лесами региона Юрия Золотухина.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, продолжается тушение двух природных пожаров площадью более 200 га. Один из них возник в пяти км от населенного пункта.

На текущий момент пожар локализован и не распространяется на новые территории, населенные пункты не пострадали приводит слова Золотухина пресс-служба управления

Ночью спасатели будут контролировать ситуацию. С утра продолжатся работы по ликвидации лесного пожара с привлечением дополнительной группировки спасателей: 43 человек и 15 единиц техники.

Ранее пожар был локализован на площади более 700 га. В трех муниципальных округах на юге области из-за пожаров ввели режим ЧС.