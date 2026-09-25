Москва25 сенВести.Сотрудники МЧС локализовали природный пожар в Оренбургской области и не допустили распространение огня на поселок Губерля. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Отмечается, что возгорание локализовано на площади 2,2 гектара.
Пожарные не допустили распространение огня на поселок Губерля. Угроза населенному пункту снятасказано в сообщении
По последним данным, огнем уничтожены шесть садовых домов и четыре неэксплуатируемые постройки, добавили в МЧС.
Ранее на территории Новотроицкого муниципального округа был введен режим повышенной готовности из-за ландшафтного пожара.