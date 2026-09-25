МЧС: пожарные не допустили распространение огня на оренбургский поселок

В Оренбургской области локализован природный пожар, угрожавший поселку МЧС: пожарные не допустили распространение огня на оренбургский поселок

Москва25 сен Вести.Сотрудники МЧС локализовали природный пожар в Оренбургской области и не допустили распространение огня на поселок Губерля. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Отмечается, что возгорание локализовано на площади 2,2 гектара.

Пожарные не допустили распространение огня на поселок Губерля. Угроза населенному пункту снята сказано в сообщении

По последним данным, огнем уничтожены шесть садовых домов и четыре неэксплуатируемые постройки, добавили в МЧС.

Ранее на территории Новотроицкого муниципального округа был введен режим повышенной готовности из-за ландшафтного пожара.