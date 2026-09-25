Москва25 сенВести.В Оренбургской области усилили группировку для тушения природного пожара на территории муниципального образования Новотроицк, где огонь угрожает поселку Губерля. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
По данным ведомства, огонь уже уничтожил 10 садовых домов, семь из которых были неэксплуатируемые.
Группировка сил и средств, задействованная в ликвидации ландшафтного пожара и защите населенного пункта, увеличена. К тушению привлечено порядка 100 человек и 36 единиц техники, в том числе аэромобильная группировкасказано в сообщении
Ранее стало известно, что пожар угрожает поселку Губерля – огонь перешел через автодорогу в условиях сильного порывистого ветра. В настоящее время протяженность огненного фронта достигла порядка одного километра. В Новотроицке развернуты три пункта временного размещения на случай необходимой эвакуации.
На территории муниципалитета был введен режим повышенной готовности.