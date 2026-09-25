МЧС усилило группировку для защиты поселка в Оренбургской области от пожара

МЧС увеличило группировку для тушения ландшафтного пожара под Оренбургом МЧС усилило группировку для защиты поселка в Оренбургской области от пожара

Москва25 сен Вести.В Оренбургской области усилили группировку для тушения природного пожара на территории муниципального образования Новотроицк, где огонь угрожает поселку Губерля. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным ведомства, огонь уже уничтожил 10 садовых домов, семь из которых были неэксплуатируемые.

Группировка сил и средств, задействованная в ликвидации ландшафтного пожара и защите населенного пункта, увеличена. К тушению привлечено порядка 100 человек и 36 единиц техники, в том числе аэромобильная группировка сказано в сообщении

Ранее стало известно, что пожар угрожает поселку Губерля – огонь перешел через автодорогу в условиях сильного порывистого ветра. В настоящее время протяженность огненного фронта достигла порядка одного километра. В Новотроицке развернуты три пункта временного размещения на случай необходимой эвакуации.

На территории муниципалитета был введен режим повышенной готовности.