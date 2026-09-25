Москва25 сенВести.В Оренбургской области природный пожар угрожает населенному пункту Губерля, на месте работают оперативные службы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Сухая растительность загорелась на территории Гайского и Новотроицкого муниципальных округов, огонь занял примерно один километр.
Из-за сильного порывистого ветра до 11 метров в секунду произошел переход пожара через автодорогу. Существует угроза населенному пункту… Проводится дополнительная опашка поселкаговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Отмечается, что для предупреждения опасной ситуации для жителей подготовлен эвакуационный транспорт.
На месте работают порядка 60 человек с применением 18 единиц техники. При необходимости к ним присоединится аэромобильная группировка.