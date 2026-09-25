Сотрудники МЧС защищают от природного пожара поселок в Оренбургской области Природный пожар угрожает населенному пункту Губерля в Оренбургской области

Москва25 сен Вести.В Оренбургской области природный пожар угрожает населенному пункту Губерля, на месте работают оперативные службы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Сухая растительность загорелась на территории Гайского и Новотроицкого муниципальных округов, огонь занял примерно один километр.

Из-за сильного порывистого ветра до 11 метров в секунду произошел переход пожара через автодорогу. Существует угроза населенному пункту… Проводится дополнительная опашка поселка говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что для предупреждения опасной ситуации для жителей подготовлен эвакуационный транспорт.

На месте работают порядка 60 человек с применением 18 единиц техники. При необходимости к ним присоединится аэромобильная группировка.