Москва12 сенВести.В Оренбургской области на площади около 3000 га ликвидировано возгорание сухой травы. Об этом сообщило региональное МЧС России.
Пожар ликвидирован. На месте остаются пожарные расчеты. Специалисты МЧС России контролируют ситуацию, чтобы исключить риск повторного возгоранияговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Огонь вспыхнул ночью 11 сентября в районе села Ишкинино. Угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры не было. В ликвидации пожара участвовали 22 специалиста и 5 единиц техники.