В Оренбургской области на площади около 3000 га потушили возгорание сухой травы

В Оренбургской области потушили крупный природный пожар В Оренбургской области на площади около 3000 га потушили возгорание сухой травы

Москва12 сен Вести.В Оренбургской области на площади около 3000 га ликвидировано возгорание сухой травы. Об этом сообщило региональное МЧС России.

Пожар ликвидирован. На месте остаются пожарные расчеты. Специалисты МЧС России контролируют ситуацию, чтобы исключить риск повторного возгорания говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Огонь вспыхнул ночью 11 сентября в районе села Ишкинино. Угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры не было. В ликвидации пожара участвовали 22 специалиста и 5 единиц техники.