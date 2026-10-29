Москва29 октВести.Площадь ландшафтного пожара в Агинском округе выросла до 2400 гектаров, сообщает ГУ МЧС по Забайкальскому краю в MAX.
Ранее там удалось отстоять от огня 8 чабанских стоянок.
По уточненным данным площадь пожара увеличилась с 350 до 2400 гектаров (категория земель сельскохозяйственного назначения)говорится в публикации
В спасательном ведомстве подчеркивают, что обстановка продолжает оставаться сложной.
Для борьбы с огнем и защиты населенных пунктов сформирована межведомственная группировка в составе 123 человек и 28 единиц техники, из них от МЧС – 52 сотрудника и 12 единиц техники.