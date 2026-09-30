В Оренбургской области горит сухая трава, огонь подбирается к населенным пунктам Бушующий в Оренбургской области ландшафтный пожар угрожает населенным пунктам

Москва30 сен Вести.На востоке Оренбургской области бушует ландшафтный пожар. Он угрожает нескольким населенным пунктам. Их защищают огнеборцы МЧС России, сообщает региональное управление ведомства в мессенджере MAX.

Сухая растительность горит в районе н.п. Белошапка Гайского МО, н.п. ст.Аккермановка г. Новотроицка. Тушение осложняет порывистый ветер и труднодоступная местность отмечается в публикации

Пока к тушению пожара привлечены 76 человек и 16 единиц техники. Производится наращивание группировки сил и средств.

Пострадавших нет. Информация уточняется.