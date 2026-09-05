В Башкирии тушат масштабный ландшафтный пожар на площади 200 га

В Башкирии локализовано возгорание травы на площади 200 га В Башкирии тушат масштабный ландшафтный пожар на площади 200 га

Москва5 сен Вести.МЧС Башкирии сообщает в MAX о локализации масштабного ландшафтного пожара площадью 200 га в Хайбуллинском районе.

Возгорание сухой травянистой растительности произошло в четырех километрах от населенного пункта Воздвиженка.

Пожар локализован на площади 200 га, проводится тушение сказано в публикации

В ведомстве заверили, что полностью контролируют ситуацию.

В ликвидации возгорания задействованы силы и средства МЧС России, противопожарной службы республики, муниципальных служб и добровольной пожарной охраны.