В Астраханской области огонь охватил 12 строений в частном секторе

В Астраханской области вспыхнули 12 строений В Астраханской области огонь охватил 12 строений в частном секторе

Москва26 июл Вести.В Астраханской области ликвидируют пожар в частном секторе поселка Нижний Баскунчак в Ахтубинском районе, сообщили в региональном главке МЧС России.

По прибытию установлено, что горит сухая растительность и 12 строений, в том числе 8 жилых домов говорится в заявлении ГУ МЧС России по Астраханской области в MAX

Общая площадь пожара составляет около 900 квадратных метров.

Работы осложняются сильным ветром и жаркой сухой погодой. Сейчас пожарные ликвидируют огонь и защищают дома, которые пока не задело пламя.

В тушении участвуют 25 человек, задействовано восемь единиц техники, в том числе пожарный поезд, группировка наращивается.