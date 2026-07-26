Москва26 июлВести.В Астраханской области ликвидируют пожар в частном секторе поселка Нижний Баскунчак в Ахтубинском районе, сообщили в региональном главке МЧС России.
По прибытию установлено, что горит сухая растительность и 12 строений, в том числе 8 жилых домовговорится в заявлении ГУ МЧС России по Астраханской области в MAX
Общая площадь пожара составляет около 900 квадратных метров.
Работы осложняются сильным ветром и жаркой сухой погодой. Сейчас пожарные ликвидируют огонь и защищают дома, которые пока не задело пламя.
В тушении участвуют 25 человек, задействовано восемь единиц техники, в том числе пожарный поезд, группировка наращивается.