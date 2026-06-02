Москва2 июнВести.В селе Калинино Республики Хакасия произошел пожар в одном их таунхаусов. Общая площадь возгорания составила 610 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по региону.
В настоящее время к тушению возгорания привлечены пожарные расчеты из Абакана и Усть-Абакана.
На пожаре работают 35 человек личного состава и 9 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.