В Красноярске загорелись дачные дома на площади 1 000 "квадратов"

В красноярском СНТ произошел пожар, горят дачные дома на 1 000 "квадратов" В Красноярске загорелись дачные дома на площади 1 000 "квадратов"

Москва5 июн Вести.В садовом товариществе "Маяк" в Красноярске произошел пожар в дачных домах. Общая площадь воспламенения составила 1 000 квадратных метров, сообщает региональный МЧС.

Уточняется, что происшествие случилось на улице Заозерной. Предварительно, пламенем охвачены шесть строений.

На данный момент пожар локализован на площади 1 тыс. квадратных метров говорится в публикации ведомства

Существовала угроза распространения огня на соседние постройки. В месте происшествия наблюдается сухая жаркая погода и сильный ветер.

Ликвидацией пожара занимаются 70 человек и 18 единиц техники.

Информации о пострадавших нет.