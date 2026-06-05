Москва5 июнВести.В садовом товариществе "Маяк" в Красноярске произошел пожар в дачных домах. Общая площадь воспламенения составила 1 000 квадратных метров, сообщает региональный МЧС.
Уточняется, что происшествие случилось на улице Заозерной. Предварительно, пламенем охвачены шесть строений.
На данный момент пожар локализован на площади 1 тыс. квадратных метровговорится в публикации ведомства
Существовала угроза распространения огня на соседние постройки. В месте происшествия наблюдается сухая жаркая погода и сильный ветер.
Ликвидацией пожара занимаются 70 человек и 18 единиц техники.
Информации о пострадавших нет.