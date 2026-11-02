Прокуратура проверит соблюдение пожарной безопасности на "Межегейугле" в Туве

Прокуратура организовала проверку по факту пожара на "Межегейугле" в Туве Прокуратура проверит соблюдение пожарной безопасности на "Межегейугле" в Туве

Москва2 ноя Вести.Проверка организована по факту пожара на территории Межегейского месторождения, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Тыва в мессенджере МАХ.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности при эксплуатации зданий, помещений и инженерных сетей, а также оснащенности объекта первичными средствами пожаротушения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования написали в пресс-службе

В ночь на 2 ноября на территории ООО "Угольная компания "Межегейуголь" произошло возгорание одноэтажного здания. Пожар был ликвидирован на площади 250 кв. м.