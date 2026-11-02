Москва2 ноя Вести.Пожарные устраняют огонь, вспыхнувший на Межегейском месторождении в Республике Тыва, сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС России на официальном сайте.

В 02.09 02 ноября 2026 г. (22.09 1 ноября мск) в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Республике Тыва поступило сообщение о пожаре по адресу: Тандинский район, в 47 км от с. Бай-Хаак, Межегейское месторождение