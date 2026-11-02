Москва2 нояВести.Возгорание на территории угледобывающего предприятия "Межегейуголь" в Туве произошел в здании общежития. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг.
По последним данным, в результате пожара пострадали 11 человек, четверо госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Пожар в общежитии угледобывающего предприятия - серьезное напоминание о важности соблюдения мер безопасности. Главное, что удалось избежать жертвнаписал Ховалыг
Он добавил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В ночь на 2 ноября на территории ООО "Угольная компания "Межегейуголь" произошло возгорание одноэтажного здания. Пожар был ликвидирован на площади 250 квадратных метров. По факту произошедшего прокуратура начала проверку.