Пожар, в котором пострадали 11 человек, произошел в общежитии "Межегейугля"

Ховалыг: пожар с пострадавшими произошел в общежитии "Межегейугля" Пожар, в котором пострадали 11 человек, произошел в общежитии "Межегейугля"

Москва2 ноя Вести.Возгорание на территории угледобывающего предприятия "Межегейуголь" в Туве произошел в здании общежития. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

По последним данным, в результате пожара пострадали 11 человек, четверо госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Пожар в общежитии угледобывающего предприятия - серьезное напоминание о важности соблюдения мер безопасности. Главное, что удалось избежать жертв написал Ховалыг

Он добавил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В ночь на 2 ноября на территории ООО "Угольная компания "Межегейуголь" произошло возгорание одноэтажного здания. Пожар был ликвидирован на площади 250 квадратных метров. По факту произошедшего прокуратура начала проверку.