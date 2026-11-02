Госпитализированные при пожаре в Туве находятся в средней степени тяжести

Стало известно о состоянии госпитализированных при пожаре в "Межегейугле" в Туве Госпитализированные при пожаре в Туве находятся в средней степени тяжести

Москва2 ноя Вести.Состояние четверых госпитализированных при пожаре на территории Межегейского угольного месторождения в Туве оценивается как средней степени тяжести, сообщили ТАСС в Минздраве республики.

Состояние госпитализированных - средней степени [тяжести]. [Они] - в травматологическом отделении республиканской больницы говорится в сообщении

В Тандинском районе Тувы ликвидирован пожар на Межегейском месторождении. Травмированы 11 человек, 4 госпитализированы. Из административно-бытового здания самостоятельно эвакуировался 181 человек. о данным ведомства, пожар произошел ночью в 4,7 км от села Кочетово. Предварительная его причина: аварийный режим работы электросетей из-за замыкания.