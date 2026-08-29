Четверо пострадавших в ЧП на Амурском ГХК выписаны из больниц

Из больниц выписали четверых пострадавших в ЧП на Амурском ГХК Четверо пострадавших в ЧП на Амурском ГХК выписаны из больниц

Москва29 авг Вести.Четверо пострадавших в результате ЧП на территории Амурского газохимического комплекса выписаны из больниц, сообщили в пресс-службе компании.

За последние сутки из медицинских организаций выписаны четыре сотрудника подрядных организаций, ранее находившиеся на стационарном лечении. Сразу после выписки они направлены в санаторий города Свободного для прохождения курса восстановительного лечения говорится в сообщении АГХК в мессенджере МАХ

Там добавили, что подобная реабилитация и поддержка будут организованы для всех пострадавших при возгорании.

ЧП на Амурском ГХК произошло 25 августа, во вторник. По последним данным погибли 15 человек, 14 из них – иностранные граждане. Пострадали более 150, госпитализация потребовалась 39. Часть пациентов доставили в федеральные центры спецбортом МЧС.