Пожар на Межегейском месторождении в Туве ликвидирован на площади 250 кв. м

Возгорание на Межегейском месторождении в Туве ликвидировано Пожар на Межегейском месторождении в Туве ликвидирован на площади 250 кв. м

Москва2 ноя Вести.Пожар на территории Межегейского месторождения, вспыхнувший около двух часов ночи (22 ч по московскому времени), ликвидирован, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Тыва в мессенджере МАХ.

Ранее сообщалось, что информация о пожаре на месторождении поступила оперативному дежурному в 02.09 2 ноября (22.09 1 ноября мск).

По прибытию первых подразделений наблюдалось горение в одноэтажном здание ООО "Угольная компания Межегейуголь" на площади 250 кв. м. В 03.16 возгорание локализовано, в 05.56 ликвидировано написали в пресс-службе

В тушении участвовали 56 человек на 18 единицах техники, в том числе от МЧС России 16 человек, шесть единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.