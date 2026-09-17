МЧС показало кадры спасения мужчины, слетевшего на машине с обрыва в Туве

Появились кадры спасения мужчины, вылетевшего на машине с обрыва в Туве МЧС показало кадры спасения мужчины, слетевшего на машине с обрыва в Туве

Москва17 сен Вести.В Туве спасли мужчину, который слетел на автомобиле с крутого обрыва в горах в Сут-Хольском районе. Мужчина выжил при падении с высоты около 900 метров. Его эвакуировали на вертолете. Кадры спасения ГУ МЧС России по республике опубликовало в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел ночью 17 сентября, в четверг, в труднодоступной местности в 35 километрах от населенного пункта Икшин. Предварительно, 49-летний водитель "УАЗ" не справился с управлением при резком повороте и сорвался вниз. Во время падения мужчина выпал из салона.

Спасатели спустились к пострадавшему по лебедке, оказали доврачебную помощь, зафиксировали его на специальных носилках и организовали подъем на борт вертолета Ми-8. Пострадавший доставлен воздушным судном в Ресбольницу говорится в сообщении ведомства

Как отметили в пресс-службе регионального МВД РФ, координаты мужчины удалось установить с помощью беспилотника.